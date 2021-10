Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Waldstück an der Einmündung B 265

K 187

Gondenbrett (ots)

In einem Waldstück an der Einmündung der B265 Höhe Olzheim zur K187 Abfahrt Wascheid ist am vergangenen Samstag, dem 09.10.21 eine illegale Müllentsorgung zutage gekommen. Es wurden mitunter etwa 50 zum Teil bereits zerschnittene Pkw-Altreifen, mehrere leere Gasflaschen sowie einige Mülltüten mit Styroporabfällen hinter die Leitplanke in ein naheliegendes Waldstück entsorgt. Ein genauer Tatzeitraum/ -punkt der Müllentsorgung oder sonstige Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich unter 06551-942-0 bei der Polizeiinspektionen Prüm zu melden.

