Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit "Bobby-Car"

Mutter des Fahrers gesucht

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 64 Jahre alte Fußgängerin in Ahaus. Zu dem Geschehen in der Fußgängerzone (Markt) kam es bereits am Donnerstag der vergangenen Woche. Ein Kind hatte gegen 16.00 Uhr mit einem durch Beinkraft angetriebenen rotes Kunststoffauto (Bobby-Car) eine Frau angefahren. Infolgedessen stürzte die Passantin. Zur Verletzung kam ein Loch im Hosenbein als Unfallfolge hinzu. Die Wege trennten sich nach dem Austausch der Telefonnummern der Gestürzten und der Mutter des "Unfallfahrers". Da mehrere Kontaktaufnahmen bis jetzt scheiterten, bittet die Polizei die Mutter sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

