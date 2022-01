Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Hund verhindert Schlimmeres

Garage brennt

Borken (ots)

Noch größeren Schaden hat am Montagabend gegen 22.25 Uhr ein Hund in Borken-Burlo verhindert. Entgegen seines gewöhnlichen Verhaltens betrat das Tier das Schlafzimmer und weckte sein Herrchen. Die Flammen schlugen da bereits aus einer Garage an der Mühlenstraße. Löschversuche des Eigentümers scheiterten und die Feuerwehr rückte an. Mit drei Löschzügen bekämpften die Wehrleute aus Burlo, Weseke und Borken die Flammen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung circa 30.000 Euro. Auch Fenster und Rollladen eines Nachbarhauses sind durch die Hitze beschädigt worden. Die Ermittlungen der Kripo Borken laufen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Mühlenweg zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell