Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb tauscht Fahrrad

Bocholt (ots)

Am Montag beobachtete ein Zeuge einen Mann, der zur Mittagszeit mit einem E-Mountainbike auf ein Firmengelände an der Dingdener Straße (zwischen Schaffeldstraße und Kreisverkehr) fuhr, das Fahrrad im Fahrradständer abstellte und ein anderes Mountainbike (Giant) entwendete. Bei der Überprüfung des zurück gelassenen Fahrrades stellen die Polizeibeamten fest, dass dieses am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr an der Ecke Schwartzstraße/Münsterstraße gestohlen worden war. Da der Zeuge noch nicht namentlich bekannt ist, liegt noch keine Beschreibung des Fahrraddiebes vor. Die Polizei bittet den Zeugen sowie mögliche weitere Beobachter der Diebstähle, Kontakt mit der Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell