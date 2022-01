Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Falsche Personalien genannt

Polizisten erkennen den Fahrer

Gronau (ots)

Auch die Angabe falscher Personalien half einem 37 Jahre alten Gronauer nicht. Die Polizeibeamten wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Am Dienstag gegen 02.20 Uhr hatten die Polizisten einen Wagen mit drei Insassen auf der Enscheder Straße in Gronau angehalten. Auf dem Fahrersitz der hinlänglich polizeibekannte 37-Jährige. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum des Autofahrers. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht: Er schlug auf den Cannabiswirkstoff THC und auf Kokain an. Ein Arzt entnahm dem Gronauer eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Berechtigt ein Kraftfahrzeug zu führen, war der Mann obendrein nicht. Er gab an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Auch die Halterin des Wagens wird sich strafrechtlich verantworten müssen. Sie saß mit im Fahrzeug und hatte mindestens zugelassen, dass der Gronauer ohne Fahrerlaubnis ihr Auto nutzte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell