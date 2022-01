Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebe in der Stadt

Gronau (ots)

Insgesamt fünf Fahrräder erbeuteten Unbekannte zwischen Freitag vergangener Woche und Montag. Die verschlossenen Pedelecs entwendeten die Täter am Freitag zwischen 07.00 und 14.10 Uhr an der Bahnhofstraße, am Sonntag zwischen 13.00 und 17.10 Uhr am Hindenburgring und am Montag an zwei Tatorten: Zwischen 07.30 und 17.25 Uhr an der Straße Zum-Lukas-Krankenhaus und um 15.40 Uhr an der Steinstraße. Ein Zeuge beobachtete hier einen Mann, der mit einem Akkutrennschleifer ein Fahrradkettenschloss durchtrennte und mit einem Rad in Richtung Königstraße flüchtete. Die Beschreibung des Unbekannten: circa 25 Jahre, 1,80 Meter groß, schlanke Figur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie einer Mütze und Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell