Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autoscheibe eingeschlagen

Ahaus (ots)

Bargeld, eine Festplatte und eine Sportkamera erbeuteten Unbekannte in der vergangenen Woche bei einem Autoaufbruch in Ahaus. Um in das Innere des schwarzen Volkswagens zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag zwischen 06.00 und 12.00 Uhr auf einem Hinterhofparkplatz an der Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen - ein Auto ist kein Tresor!

