POL-BOR: Reken-Hülsten - Autofahrer kommt von Straße ab

Reken-Hülsten (ots)

Am Sonntagmorgen kam ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Reken gegen 08.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Boom/Weskerhok von der Straße ab, so dass die Fahrt auf dem angrenzenden Feld endete. Der 20-Jährige überstand den Unfall ohne Verletzungen. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Da der Rekener unter Alkoholeinfluss stand, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein und stellte den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können.

