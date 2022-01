Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Kellertüren aufgebrochen

Raesfeld-Erle (ots)

In der Nacht zum Sonntag gelangte ein Einbrecher auf noch nicht bekannte Art und Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Heideweg. Dort wurden mehrere Kellertüren aufgebrochen, nach dem derzeitigen Stand aber nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell