Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Tafeln beschädigt

Gronau (ots)

Es ist erst wenige Wochen her, dass im Eper Ortskern Hinweistafeln mit historischen Fotomotiven aufgestellt wurden. Gelber Sand unterhalb einer Stehle zeugt noch von den Pflasterarbeiten. Nun haben Unbekannte eines der informativen Schilder bereits beschädigt. Zu dem Geschehen an der Antoniusstraße kam es zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

