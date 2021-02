Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Fortführung der Bilanz witterungsbedingter Einsätze im Kreis Kleve

Kreis Kleve (ots)

Nach der ersten Schnee-Zwischenbilanz von heute Morgen (8. Januar 2021) sind bis dato, Stand 15 Uhr, 18 witterungsbedingte Einsätze der Polizei hinzugekommen. Neunmal war der Einsatzeinlass ein Verkehrsunfall, bei denen es in der Mehrheit bei Blechschäden blieb. Allerdings gab es auch eine Verletzte: Auf der Uedemer Straße war ein 27-Jähriger mit seinem PKW gegen einen Baum gerutscht. Die 30-Jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer und ein Kleinkind, das sich im Wagen befand, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben aber unverletzt. Die Uedemer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Auf der Gocher Landstraße in Bedburg-Hau geriet gegen kurz vor 12 Uhr ein PKW in eine Schneewehe und dadurch in den Gegenverkehr, wo der Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Hier blieb es bei Sachschäden.

In Rees entdeckte eine Zeugin am frühen Morgen einen offenbar gestürzten Radfahrer. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4833048) Ob der Radfahrer aufgrund eines witterungsbedingten Sturzes zu Tode kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei rät weiterhin, nur unbedingt notwendige Fahrten zu unternehmen und die Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell