Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Doppelhaushälfte

Ahaus (ots)

In eine Doppelhaushälfte sind Unbekannte in Ahaus eingebrochen. Das Gebäude wird derzeit renoviert und ist nicht bewohnt. Die Einbrecher drangen durch die Garage in das Haus ein und durchsuchten jeden Raum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erbeuteten sie dabei Lautsprecherboxen einer Musikanlage. Zu dem Geschehen an der Dr.-Helming-Straße kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr.

