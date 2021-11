Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Passanten setzen Räuber fest

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf eine 70-jährige Recklinghäuserin stellten Zeugen den flüchtigen Täter und übergaben ihn der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr. Die Seniorin war zu Fuß an der Ecke Klosterstraße / Herzogswall unterwegs, als ein bis dahin unbekannter Mann plötzlich an ihr vorbeirannte und an ihrer Handtasche riss. Mitsamt der Tasche flüchtete er über den Herzogswall. Mehrere Passanten wurden auf die Tat aufmerksam und verfolgten den Täter. Er bog schließlich vom Herzogswall auf die Reitzensteinstraße ab, bevor er in Höhe der Limperstraße in einen Hinterhof lief. Der Hof erwies sich zu seinem Pech als Sackgasse. Die Zeugen setzen den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Unbekannten fest und fuhren mit ihm zur Wache.

Die Tasche warf der Mann auf seiner Flucht weg. Sie konnte im Nachgang jedoch aufgefunden und der Dame wieder ausgehändigt werden.

Die Frau war leicht verletzt, da sie beim Entreißen der Tasche stürzte. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Recklinghäuser. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

