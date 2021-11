Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

An der Provinzialstraße brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Die Wohnung befindet sich im 1.OG. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entkamen schließlich unerkannt. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen zunächst nicht vor. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, zwischen 7.55 Uhr und 17.50 Uhr.

Bottrop

Am Donnerstagabend, in der Zeit von 18:05 Uhr bis 18.35 Uhr, entwendeten Unbekannte einen E-Motorroller von der Schützenstraße. Der Roller war auf einem Motorradparkplatz abgestellt. Es handelt sich um ein schwarzes Modell des Herstellers Kuberg. Ein Versicherungskennzeichen war angebracht. Es liegen bislang keine Hinweise auf die Täter vor.

Herten

Unbekannte entwendeten einen weißen Daimler-Benz (Sprinter) mit BOTtroper von der Langenbochumer Straße, nahe Ostring. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und heute, 05.45 Uhr.

Marl

Am Lipper Weg brachen unbekannte Täter in ein Apartment ein. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag (30.10.) bis heute. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

