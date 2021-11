Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Säugling aus Kinderwagen gefallen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Wacholderstraße/Goldregenstraße ist heute Vormittag ein Säugling aus dem Kinderwagen gefallen. Das drei Monate alte Kind war mit seiner 27-jährigen Mutter aus Marl in einem Linienbus unterwegs. Der Busfahrer wollte gegen 11 Uhr von der Goldregenstraße auf die Wachholderstraße fahren, musste dafür allerdings geparkten Fahrzeugen ausweichen. Im gleichen Moment kam ihm ein 17-jähriger Mofafahrer aus Marl entgegen, der von der Wacholderstraße in die Goldregenstraße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremsten beide Fahrer stark ab. Durch den abrupten Bremsvorgang stürzte der Kinderwagen im Bus um und der Säugling fiel heraus. Auf den ersten Blick war das Kind zwar unverletzt, zur Sicherheit wurde es aber - zur weiteren Untersuchung - in ein Krankenhaus gebracht. Einen Zusammenstoß der Fahrzeuge hat es nicht gegeben, es entstand daher auch kein Sachschaden.

