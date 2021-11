Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Eine Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Castroper Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße ist heute Morgen, gegen kurz vor 6 Uhr, eine 43-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen verunglückt. Die Frau war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte sie im Bereich einer dortigen Tankstelle etwas auf der Fahrbahn, dem sie ausweichen wollte. Dabei kam sie von der Straße ab und stieß gegen einen geparkten Pkw. Anschließend prallte die 43-Jährige gegen ein weiteres Auto am rechten Fahrbahnrand, das dann noch gegen ein anderes Fahrzeug geschoben wurde. Das Auto der 43-Jährigen geriet ins Schleudern und überschlug sich, so dass es auf dem Dach liegen blieb. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden, anschließend brachte sie ein Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Auto der 43-Jährigen wurde abgeschleppt. Die Castroper Straße musste während der Unfallaufnahme zwischen den Straßen Hillen und In den Heuwiesen gesperrt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 25.600 Euro.

