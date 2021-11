Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Seniorin bei "Geldreinigung" bestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag wurde wieder einmal eine Seniorin um ihre Ersparnisse betrogen. Gegen 9.30 Uhr sprach eine unbekannte Frau die 86-jährige aus Oer-Erkenschwick am Berliner Platz an. Sie verwickelte die ältere Dame in ein nettes Gespräch und erkundigte sich u.a. nach ihrem Gesundheitszustand. Die Seniorin ging darauf ein und erläuterte ihre Wehleiden. Daraufhin bot die Fremde an, sie und ihren Mann durch die "Säuberung" ihres Geldes heilen zu wollen. Die ältere Dame ging auf das Angebot ein und führte eine zweite, ihr unbekannte Frau zu ihrer Wohnanschrift. Dort packte sie, gemäß der Anweisungen, Bargeld sowie Wasser und Salz in eine Tasche. Anschließend suchten die beiden Frauen die angebliche "Heilerin" im Stadtpark auf. Dort begann die Zeremonie. In ein Tuch eingewickelt begann sie die "Reinigung" des Geldes. Anschließend schickte sie die 86-Jährige nach Hause. Den Beutel sollte sie erst öffnen, wenn sie wieder zu Hause ist. Dort angekommen fand die ältere Dame jedoch nur noch Zeitungsschnipsel im Tuch. Das Geld war weg. Die beiden tatverdächtigen Frauen werden wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt, etwa 1,65m groß, schlanke Statur, blonde Haare, hellblaues Strickbarett, schwarzer Mantel, graue Hose mit schwarzen Punkten, der russischen Sprache mächtig.

ca. 70 Jahre alt, etwa 1,65m groß, beleibte Statur, helle Mütze, schwarzer Mantel, der russischen Sprache mächtig.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den verdächtigen Frauen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. (0800 2361 111)

Anmerkungen:

Betrüger bringen ältere Menschen auf viele verschieden Arten um ihr Erspartes. Die oben beschrieben "Geldreinigung" ist dabei leider kein Sonderfall. Auch diese Masche ist bereits bekannt.

Um sich vor Betrügern zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung

- Erzählen Sie Fremden keine privaten Details

- Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen. Rufen Sie ruhig einen Nachbarn zum Gespräch hinzu oder bitten Sie einen Verwandten um Hilfe

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

- Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen

Für die nächste(n) Generation(en):

Sprechen Sie mit Ihren Eltern und/oder Großeltern über die Maschen der Betrüger und bitten Sie um besondere Vorsicht. Seien Sie energisch und wiederholen Sie die Warnungen immer wieder. Vermitteln Sie die Sicherheit, dass entweder Sie selbst im Zweifel informiert werden können oder die Polizei angerufen werden kann.

Weitere Infos und den Flyer zum Projekt "Next Generation" (zum Schutz von Seniorinnen und Senioren) finden Sie unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

