POL-RE: Bottrop: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Dorstener Straße/Feldhausener Straße sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die drei Insassen wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird zusammen auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Bottrop war gegen 17 Uhr auf der Dorstener Straße Richtung Gladbeck unterwegs. Als er gerade über die Kreuzung fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Autofahrerin aus Duisburg, die ihm auf der Dorstener Straße entgegenkam und an der Kreuzung nach links auf die Feldhausener Straße abbiegen wollte. Die 27-Jährige, der 68-Jährige und dessen 67-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beides Autos mussten abgeschleppt werden.

