Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Halterner Straße hat es am Donnerstagmittag eine Unfallflucht gegeben, die aber dank einer Zeugin schnell aufgeklärt werden konnte. Ein Autofahrer war auf dem Parkplatz gegen ein Verkehrsschild geprallt - und ist dann weggefahren, ohne sich zu kümmern. Die Zeugin hatte den Knall gehört und noch gesehen, wie der mutmaßliche Verursacher wegfuhr. Sie merkte sich das Kennzeichen und alamierte die Polizei. Wenig später konnte das beschädigte Auto gefunden und der mutmaßliche Verursacher, ein 20-Jähriger aus Dorsten, ermittelt werden. Am Auto war hoher Sachschaden entstanden. Insgesamt wird der Schaden auf 8.300 Euro geschätzt.

