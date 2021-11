Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Über 36.000 Euro Schaden bei Unfallflucht hinterlassen

Recklinghausen (ots)

Auf der Victoriastraße hat ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag hohen Schaden bei einer Unfallflucht verursacht. Ein Zeuge hatte gegen 4.45 Uhr einen lauten Knall gehört - als er am nächsten Morgen genauer nachschaute, bemerkte er zwei kaputte Fahrzeuge am Straßenrand. Daneben lag außerdem ein Auto-Kennzeichen, das nach bisherigen Erkenntnissen vom Verursacher-Fahrzeuge stammte. Auch aus diesem Grund konnte der Halter schnell ermittelt werden. Sein kaputtes Auto wurde zur Beweissicherung abgeschleppt. Aktuell wird noch ermittelt, wer in der Nacht hinter dem Steuer des Autos saß. Unklar ist auch noch, warum der Fahrer von der Straße abgekommen ist, woraufhin er gegen einen Baum und frontal ein geparktes Auto prallte. Anschließend wurde das Auto noch gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Der Sachschaden wird auf insgesamt 36.650 Euro geschätzt.

