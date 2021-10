Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwerpunkteinsatz der Polizei

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (5. Oktober) führte die Polizei in Lippstadt bis in die Nachmittagsstunden einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung des Taschendiebstahls und von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch. Die Beamten nahmen insbesondere den Bereich der Innenstadt und der umliegenden Parkanlagen ins Visier. Hierbei konnten mehrere verdächtige Personen kontrolliert und neuen Klemmverschlusstüten mit Marihuana sowie Bargeld sichergestellt werden. Weiterhin stellten sie 16 Verkehrsverstöße fest. Die Polizeibeamten werden auch weiterhin im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen Kontrollen, insbesondere im Innenstadtbereich, den Parkanlagen und dem Bahnhofsbereich durchführen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell