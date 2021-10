Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht auf der Hedwig-Dransfeld-Straße - Polnischer Lkw fährt weiter

Werl (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Hedwig-Dransfeld-Straße sucht die Polizei Zeugen, die weitere Angaben zu einem flüchtigen Lastkraftwagen aus Polen machen können. Am Mittwoch (6. Oktober), gegen 06.25 Uhr, touchierte der Auflieger des Lkw beim Abbiegen einen grauen VW Golf. Das Gespann setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Schützenstraße fort. Ein zerkratzter Kotflügel und ein beschädigter Außenspiegel am Golf blieben zurück. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 2.000 Euro ein. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell