Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Unfall auf Parkplatz

Schwelm (ots)

Am 10.08. gegen 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Talstraße zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 20-jährige Wuppertalerin missachtete in ihrem Pkw VW die Vorfahrt eines von rechts nahenden Pkw BMW, besetzt mit einem 30-jährigen Schwelmer und seiner 6-jährigen Tochter. Durch die Kollision wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Er wurde in in umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell