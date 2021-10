Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Über den Fuß gefahren

Soest (ots)

Mit leichten Verletzungen und einer Fahrt ins Krankenhaus endete am Dienstag (5. Oktober) ein Verkehrsunfall am Hattroper Weg. Ein 69-jähriger Mann aus Iserlohn, ließ gegen 07.40 Uhr, eine 20-jährige Frau aus seinem Wagen aussteigen. Als diese noch sehr nah an dem Wagen stand, fuhr der 69-Jährige los und dabei auch mit dem Autoreifen über ihren Fuß. Die Frau stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. (reh)

