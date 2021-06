Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Hockenheim: Einbruch in Autowaschanlage einer Tankstelle; Zeugen gesucht

Mannheim/Hockenheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde in die Autowaschanlage einer Tankstelle am Exerzierplatz in der Zielstraße eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach der Täter kurz nach 2 Uhr den Münzautomaten der Waschanlage auf und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der Täter soll kurze, helle Haare gehabt und eine dunkles Shirt sowie eine kurze, dunkle Hose getragen haben.

Ob die Tat im Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Autowaschanlage in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ketscher Straße in Hockenheim steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell