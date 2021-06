Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Heidelberg: Einbruch in Discount-Markt; Zeugen gesucht

Leimen/Heidelberg (ots)

Zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Discount-Markt in der Bahnhofstraße ein. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest, ebenso die Höhe des Gesamtschadens.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht in einen Discount-Markt in der Freiburger Straße in Heidelberg einzubrechen.

Ob eine Tatzusammenhang zu beiden Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen des Einbruchs in den Netto-Markt in Leimen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell