Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Scheibe eingeschlagen - Täter flüchtet

Bad Sassendorf (ots)

Durch ein klirrendes Geräusch wurde ein Zeuge am Dienstag (5. Oktober) um kurz vor Mitternacht auf einen Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Bundesstraße in Lohne aufmerksam und informierte sofort die Polizei. Der mit einem beigen Schlumpf (Hoodie) bekleidete Tatverdächtige entfernte sich in Richtung "Steinacker" vom Tatort. Die Beamten rückten unverzüglich unter Anforderung eines Diensthundes an, konnte jedoch nur eine schwache Fährte des Einbrechers aufnehmen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell