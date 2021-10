Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Plastikkisten brannten

Lippstadt (ots)

Brennende Plastikkisten wurden bei einem Einsatz der Feuerwehr in der Nacht von Dienstag (5. Oktober) auf Mittwoch, um kurz nach 23 Uhr, im Hinterhof eines Restaurants an der Lange Straße gelöscht. Neben den zerstörten Kisten befand sich nach dem Brand noch Rußabklatsch am angrenzenden Gebäude. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell