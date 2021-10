Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht auf der Erwitter Straße

Lippstadt (ots)

Knapp 3.000 Euro Sachschaden an einem grauen VW Golf zeugen von einer Unfallflucht am Montag (4. Oktober), zwischen 17.55 Uhr und 18.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Erwitter Straße. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

