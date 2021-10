Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht an der Erbsälzerstraße

Werl (ots)

Ein auf einem Parkplatz an der Erbsälzerstraße geparkter schwarzer BMW wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer am Montag (4. Oktober), zwischen 08.00 Uhr und 17.05 Uhr, beschädigt. Anstatt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei konnte am beschädigten BMW einen hellen Lackaufrieb feststellen. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3.000 Euro ein. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder einem hellen Wagen mit frischen Unfallspuren machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

