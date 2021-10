Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Blumentöpfe und Grablichter umgestoßen

Wickede (ots)

Am Dienstagmorgen (5. Oktober), gegen 8 Uhr, fand ein Zeuge auf dem Friedhof an der Kirchstraße neun Gräber vor, auf denen Pflanzen herausgerissen und Blumentöpfe sowie Grablichter zuvor umgestoßen wurden. Am Vortag, gegen 16.30 Uhr, sei noch alles in Ordnung gewesen, so der Zeuge. Wer den Grabschmuck, der auf dem Friedhof verteilten Gräber beschädigt hatte, will nun die Kriminalpolizei ermitteln und hofft darauf Zeugen des Vorfalls zu finden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

