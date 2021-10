Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Blutprobe soll Beweis erbringen

Warstein (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag (5. Oktober), gegen 23 Uhr, den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte daraufhin einen langsam fahrenden 25-jährigen Mann aus Rüthen mit seinem Wagen auf der Belecker Straße anhalten. Nachdem ein Atemalkoholtest negativ verlaufen war, den Beamten aber unter anderen die verlangsamte bis nicht vorhandene Pupillenreaktion beim Rüthener auffiel, boten sie ihm einen Drogenvortest an. Dieser verlief positiv. Der 25-Jährige führte an, dass dies sicherlich von seinen Medikamenten herrühren würde. Die Beamten stellten daraufhin das mitgeführte Medikament sicher und ordneten eine Blutprobe an. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss nun geklärt werden, ob der Besitz des Medikamentes und deren Einnahme vor der Autofahrt zulässig waren. (reh)

