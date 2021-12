Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall "Am Markt": Beamte bitten Mercedes-Fahrer um Kontaktaufnahme

Lübbecke (ots)

Bei einem Ausparkmanöver auf dem Parkplatz "Am Markt" am Gebäude einer Physiotherapiepraxis hat eine Autofahrerin (46) am Mittwochvormittag möglicherweise ein fremdes Fahrzeug beschädigt.

Dabei stieß das Heck ihres Autos um etwa 11.30 Uhr gegen einen offenbar älteren blauen Mercedes. Bei diesem könnte es sich laut der Frau um ein Coupé oder einen SLK handeln. Daraufhin stieg die Frau aus und begutachtete das blaue Auto. Als sie an diesem keinen Schaden sah, fuhr sie weiter.

Da sie später an ihrem eigenen Wagen eine Beschädigung bemerkte, wandte sie sich an die Polizei. Die bittet den Besitzer des blauen Mercedes sich unter Telefon (0571) 88660 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

