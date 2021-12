Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Bulli und Transporter touchieren sich

Espelkamp (ots)

Als eine Lübbeckerin am Dienstag gegen 13.30 Uhr in ihrem roten VW Bulli auf der Diepenauer Straße von Frotheim kommend in Richtung Gehlenbeck unterwegs war, kam es zwischen den Einmündungen Elsterkampstraße und Helmsfelder Damm zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden Transporter.

Dabei stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge aneinander. Daraufhin stoppte die Frau ihren Bulli. Der andere Fahrzeugführer hingegen setzte seine Fahrt fort und kehrte nicht an den Unfallort zurück. Daraufhin erstattete die Fahrerin Anzeige bei der Polizei. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich den Angaben zufolge um einen schwarzen Transporter mit einem mutmaßlichen Hochdach.

Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell