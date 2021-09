Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Drolshagen-Wenkhausen (ots)

Am heutigen Morgen, den 17.09.2021 gegen 07:05 Uhr, befuhren ein 48-jähriger Pkw-Fahrer und ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Olper Straße in Wenkhausen in Richtung Drolshagen . Als der Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der Leichtkraftrad-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurden mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe ca. 2000 Euro.

