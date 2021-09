Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis und aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Kupferzell: Tödlicher Arbeitsunfall Heute Morgen, gegen 08.20 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle des Hohenlohekreises die Polizei darüber, dass es im Schottwerk neben der L 1036 zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen sei. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 69-jähriger Arbeiter aus dem Kreis Schwäbisch Hall, in einem der dortigen Förderbänder tot aufgefunden worden sei. Der Arbeiter war heute zu Verlade- und Reinigungsarbeiten an den Fördermaschinen einge-teilt. Er wurde von einem weiteren Mitarbeiter dort aufgefunden, nachdem eine der Maschinen eine Störung angezeigt hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 69-jährige in eine der Fördermaschinen und wurde dort offenbar sofort getötet. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit umfangreichen Kräften und einem Notarzt vor Ort. Für die weiteren Ermittlungen wurde die Kriminalpolizei aus Heilbronn sowie die zuständige Berufsgenossenschaft eingeschaltet.

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Wahlplakate beschädigt und beschmiert Im Laufe des heutigen Morgens wurde über das Polizeirevier Tauberbischofsheim bekannt, dass Unbekannte, vermutlich im Laufe der Nacht Sachbeschädigungen und Farbschmiererei-en an der Straße und an Wahlplakten begangen haben. Die Polizei vermuteten einen Zusammen mit der anstehenden politischen Veranstaltung in Lauda-Königshofen und dem Bundestagswahlkampf. Im Bereich der Hauptstraße 2 wurde ein zuvor entwendetes und mit lila Farbe besprühtes Wahlplakat abgestellt. Dieses ist gut sichtbar, so dass die Polizei dringend Zeugen sucht, die sachdienliche Angaben zu den Beschädigungen machen können. Weiterhin besprühten der oder die Unbekannten auch die Fahrbahn der B290 mit lila Farbe. Zeugen werden deshalb gebeten sich mit dem Polizeirevier in Tauberbischofsheim unter Tele-fon 09341/89-0 in Verbindung zu setzen.

