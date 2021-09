Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kollision im Kreuzungsbereich

8.000 Euro betrug der Sachschaden, der am Donnerstag bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Heilbronn entstand. Ein 33-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Hyundai in der Mauerstraße in Fahrtrichtung Kreuzäckerstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Opel die kreuzende Spitzwegstraße in Fahrtrichtung Güldensteinstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Heilbronn: Mit 2,4 Promille gegen Laternenmast gefahren

Ein alkoholisierter 54-Jähriger hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Südstraße einen Unfall verursacht. Gegen 17 Uhr kollidierte er mit seinem Pkw mit einem Laternenmast. Gegenüber der herbeigerufenen Streifenwagenbesatzung legte er ein aggressives Verhalten an den Tag. Der 54-Jährige schrie herum und widersetzte sich den Anordnungen der Beamten. Aufgrund seiner Aggressivität mussten die Polizisten dem Mann Handschließen anlegen und ihn für eine Blutentnahme auf eine Polizeidienststelle bringen. Ein vorläufiger Text ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Brackenheim: Auf der Fahrertür liegen geblieben

Aus unbekannter Ursache ist ein 25-Jähriger am Donnerstag mit seinem Auto von der Neckarstraße in Brackenheim abgekommen. Gegen 9.30 Uhr war der Mann auf der Neckarstraße in Richtung Hausen unterwegs. In einer Kurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und kam anschließend auf der Fahrertür liegend zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, die 22-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Zaberfeld: Unbekannter schwarzer Porsche gesucht

Weil sich ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Porsche am Donnerstagabend in Zaberfeld nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten haben soll, ist ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad verunfallt. Der junge Mann war gegen 19.20 Uhr mit seiner Suzuki auf der Kreisstraße von Zaberfeld in Richtung Sachsenheim-Häfnerhaslach unterwegs. In der Linkskurve kurz vor dem Waldbeginn kamen ihm laut eigener Aussage eine weiße Corvette und dahinter links versetzt der schwarzer Porsche entgegen. Der Sportwagen fuhr dabei soweit links, dass er sich komplett auf der Gegenfahrbahn befand. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 18-Jährige seine Maschine nach rechts in den Grünstreifen lenken. Dort kam er zum Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Die entgegenkommende Corvette sowie der entgegenkommende Porsche fuhren nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Zaberfeld weiter. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Friedrichshall: Mann von schwarzem BMW mit Holzanhänger gestreift

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW samt Holzanhänger hat am Mittwochabend einen Mann auf der Eisenbahnbrücke in Bad Friedrichshall gestreift. Gegen 20.30 Uhr kam der Mann dabei auf der Oberen Dorfstraße zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Sturz wurde seine Smartphone beschädigt. Ersthelfer versorgten den Mann. Der oder die Unbekannte am Steuer des BMW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Nun sucht die Polizei Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf den unbekannten schwarzen BMW mit Anhänger.

Weinsberg: Unfallflucht nach Kollision mit Wohnmobil

Obwohl der oder die Unbekannte am Steuer eines roten Fahrzeugs ein parkendes Wohnmobil in Weinsberg gestreift hat, setzte die Person ihre Fahrt einfach fort. Das Wohnmobil stand im Zeitraum von Sonntag, 29. August, bis Donnerstagfrüh, 2. September, in der Dornfeldstraße. Das Verursacherfahrzeug war in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs und prallte gegen die hintere linke Stoßstange. Dabei entstand an dem Wohnmobil Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell