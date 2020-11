Polizei Bochum

POL-BO: Schüler (13) angefahren - Gesucht wird ein Autofahrer mit dunklem Opel!

HerneHerne (ots)

Auf dem Schulweg wurde am 13. November, um 7.35 Uhr, ein 13-jähriger Junge von einem Auto angefahren. Der Autofahrer entfernte sich von der Örtlichkeit und wird nun gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Wagen die Castroper Straße in Richtung Westen. In Höhe einer dortigen Schule (Hausnummer 251) hielt das Fahrzeug nach Angaben von Zeugen zunächst an, um Schülern von der dortigen Haltestelle das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Plötzlich gab der Fahrer jedoch Gas und touchierte den Schüler, als dieser gerade die Straße passieren wollte.

Der männliche ältere Fahrer soll kurz angehalten haben und etwas aus dem Fenster gerufen haben, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen schwarzen Opel älteren Baujahres handeln.

Durch den Zusammenstoß fiel das Gehäuse vom Außenspiegel ab und wurde durch die Polizei sichergestellt.

Hinweise zu dem Fahrer oder zum Fahrzeug nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder außerhalb die Polizeiwache Herne unter der Durchwahl 02323 950-3621 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell