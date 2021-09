Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 71-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch den 15.09.2021 gegen 18.00 Uhr in der Tiefgarage "Auf der Tränke" in Attendorn. Ein 71- jähriger Mann aus Dortmund hatte mit seinem Pkw in der Parkgarage des dortigen Verbrauchermarktes, beim Ausparken einen geparkten anderen Pkw sowie einen Betonpfeiler touchiert. Nachdem er mit der Unfallbeteiligten die Personalien ausgetauscht hatte, fuhr er aus der Tiefgarage heraus in Richtung Bahnhof und geriet mit seinem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr. Eine Zeugin, welche mit ihrem Pkw ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern, verständigte die Polizei, die den Fahrer anhalten konnte. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine entsprechende Anzeige wird gefertigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

