Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradunfall in Finnentrop

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Ein Alleinunfall ereignete sich am Mittwoch, den 15.09.2021 gegen 13.35 Uhr in Finnentrop auf der L 539. Ein 15 - jähriges Mädchen aus Finnentrop befuhr mit ihrem Roller die Attendorner Straße aus Richtung Altfinnentrop in Richtung Finnentrop. Vermutlich kam sie, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn, ins Rutschen und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die 15 - jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell