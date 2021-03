Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210302.2 Sankt Michaelisdonn: Pedelec entwendet

Sankt Michaelisdonn (ots)

Von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter in Sankt Michaelisdonn ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Rades geben können.

Am Sonntag stellte der Geschädigte sein Rad an einem Verkehrsschild im Diekhusener Weg ab, weil es einen Plattfuß hatte - er sicherte das Bike mit einem Schloss und entfernte sich. Als der Mann das Zweirad am Folgetag um 17.00 Uhr wieder abholen wollte, war es mitsamt dem Schloss verschwunden. Das Pedelec besaß einen Wert von etwa 2.400 Euro, war von dem Hersteller Kalkhoff, Modell Impulse, und besaß die Farbe Grau.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell