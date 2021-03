Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210301.7 Heide: Aufgedrehter Betrunkener landet im Gewahrsam

Heide (ots)

Nachdem ein aggressiver, betrunkener Mann am Freitag in Heide mehrere Straftaten begangen hatte, landete er um der lieben Frieden willen im Itzehoer Polizeigewahrsam.

Gegen 10.45 Uhr rückte eine Streife in die Meldorfer Straße aus, weil ein 24-Jähriger dort Streit mit einer 25-jährigen Nachbarin gesucht hatte. Er war der Frau auf der Mühlenstraße begegnet und ihr gefolgt, schrie sie an und drohte damit, sie erheblich zu verletzen. Die Geschädigte begab sich daraufhin schnellen Fußes nach Hause in die Meldorfer Straße, wo zwei Anwohner sie schützten und gleichzeitig mit dem Aggressor verbal aneinandergerieten. Die polizeilichen Einsatzkräfte erteilten dem Streithahn schließlich einen Platzverweis und drohten ihm die Ingewahrsamnahme an, sollte er diesen nicht befolgen. Ein Atemalkoholtest bei dem Heider, der zudem zuvor aus Wut eine Scheibe seiner Wohnung eingeschlagen hatte, ergab 1,83 Promille.

Gegen 14.40 Uhr suchte eine Streife den Einsatzort erneut auf. Nun hatte der 24-Jährige auf zwei an seiner Wohnanschrift vorbeikommende Bekannte grundlos eingeschlagen und unbeteiligte Passanten aus dem Fenster heraus mit Flaschen beworfen. Die Polizisten kündigten daraufhin die sofortige Umsetzung ihrer vorangegangenen Androhung an und nahmen den Beschuldigten in Gewahrsam. Ein erneut durchgeführter Atemalkoholtest auf dem Heider Revier lieferte ein Ergebnis von 2,15 Promille. Während des Transportes des Betrunkenen nach Itzehoe ins Polizeigewahrsam drohte der Mann den Einsatzkräften mehrfach, so dass der Dithmarscher sich letztlich wegen der Bedrohungen, der Sachbeschädigung und wegen der Körperverletzung verantworten muss.

Merle Neufeld

