Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchte Einbrüche in Scheune - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MS) - Am Freitag (26.06., 10.00-13.00 Uhr) sowie erneut zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend (26.06., 13.00 Uhr - 27.06., 20.00 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in die Scheune eines Gehöftes in der Straße Pagenkamp einzubrechen.

Am Freitag versuchten die unbekannten Täter den Riegel von zunächst einer Scheunentür aufzuhebeln. Zur zweiten Tatzeit machten sie sich an einer weiteren Tür zu schaffen. Da nach Aussage eines Zeugen in der Samstagnacht (27.06., 03.00 Uhr) seine Hunde angeschlagen hätten, könnte es sich dabei um die Tatzeit handeln. Die Täter gelangten in beiden Fällen nicht in die Scheune und erlangten kein Diebesgut.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell