FW-Kiel: Person aus Förde gerettet

Am frühen Mittwochnachmittag erreichte die Rettungsleitstelle ein Notruf über ein gekentertes Boot im Bereich des Schifffahrtsmuseums. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Person durch Mitarbeiter auf dem Museumsschiff gerettet werden. Im Anschluss erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst und eine weitere Versorgung in einem Kieler Krankenhaus. Das Boot wurde ebenfalls gesichert und im Bereich des Museumshafens festgemacht.

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

