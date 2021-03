Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210301.6 Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Heide (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heide am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 01.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam durch Beschädigen einer Terrassentür Zutritt zu dem Objekt in der Bergstraße. Er beging einige der Zimmer des Hauses und stahl letztlich mehrere hundert Euro Bargeld und einen Fingerring.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

