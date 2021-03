Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210301.3 Schenefeld: Dieb schlägt unbemerkt zu

Schenefeld (ots)

Am Samstag hat ein Unbekannter in Schenefeld einen Rentner während des Einkaufens bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Um 14.00 Uhr hielt sich der 88-Jährige in dem Rewe-Markt in der Pöschendorfer Straße auf. Nachdem er dort seine Waren bezahlt hatte, steckte er sein Portemonnaie in die Hosentasche und begab sich direkt zu dem Aldi-Markt in der Marktstraße. Als er sich dort an der Kasse befand, stellte der Mann fest, dass seine Geldbörse mit mehreren hundert Euro verschwunden war. Wo genau sich der Diebstahl ereignet hat, war für den Geschädigten nicht nachvollziehbar, eine verdächtige Person hatte der Senior ebenfalls nicht bemerkt.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell