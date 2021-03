Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210301.2 Brunsbüttel: Kollision mit Dalben in der Weiche Fischerhütte

Brunsbüttel (ots)

Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag ist ein Motorschiff gegen 04.10 Uhr vermutlich aufgrund eines Ruderversagens mit zwei Dalben in der Weiche Fischerhütte im Nord-Ostsee-Kanal kollidiert. Es entstanden einige Schäden an dem Schiff.

Im Zuge der Seeunfallaufnahme in Brunsbüttel gab der zum Unfallzeitpunkt auf der Brücke anwesende 2. Offizier des Schiffes "Pantonio", Heimathafen Madeira, an, dass das Steuerrad am Mittelfahrstand kurz vor der Kollision ausgefallen sei. Das Schiff steuerte daraufhin hart nach Backbord. Auch durch eine anschließende Umstellung der Bedienung auf einen Seitenfahrstand, konnte die Kollision mit zwei Dalben an der Südböschung nicht verhindert werden. Dabei entstanden an beiden Seiten des Bugs auf einer Fläche von etwa 5m x 0,5m starker Farbabrieb und Eindellungen. Bis zur Klassebestätigung verblieb das Schiff an den Marinedalben-Süd in Brunsbüttel.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell