Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter Radfahrer verursacht Busunfall - Drei Personen verletzt

Minden (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein bisher unbekannter Radfahrer auf der Bahnstraße einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses verursacht. Drei Fahrgäste verletzten sich - darunter auch ein 12-jähriger Schüler. Die Polizei bittet um Hinweise.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Busfahrer den wenig besetzten Linienbus gegen 7.40 Uhr von der Viktoriastraße kommend auf der Bahnstraße gesteuert, als der Unbekannte ihm die Vorfahrt nahm. Der kam in falscher Fahrtrichtung von rechts aus der Einbahnstraße Süntelstraße aus Richtung der Pionierstraße. Eine seitens des Busfahrers eingeleitete Gefahrenbremsung verhinderte einen folgenschweren Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der vermutlich jugendliche Radfahrer in Richtung der Viktoriastraße.

Durch das Bremsmanöver kamen drei Personen innerhalb des Busses zu Schaden. Eine 38-jährige Geschädigte wurde offenbar leicht verletzt mit einem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt. Zwei jüngere Passagiere, ein 12 Jahre alter Junge und eine 17 Jahre alter weiblicher Fahrgast, wurden vor Ort von Angehörigen in Empfang genommen. In diesem Zusammenhang gab man den Beamten gegenüber an, sich eigenständig in ambulante Behandlung begeben zu wollen.

Die Polizei bittet unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise zu dem beteiligten Radler. Der wird als etwa 14-18 Jahre alt, blond und dunkelgekleidet beschrieben. Er trug keinen Helm.

