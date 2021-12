Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Angestellter (66) vertreibt Kiosk-Räuber mit Stuhl

Porta Westfalica (ots)

Mit einem Messer bewaffnet hat ein offenbar Jugendlicher versucht, am Dienstagnachmittag in Barkhausen an der Ecke Portastraße/Goethestraße einen Kiosk auszurauben. Ein couragiert auftretender 66-jähriger Angestellter vertrieb jedoch den Räuber mit einem Stuhl.

Der circa 1,75 Meter große und dunkel bekleidete Jugendliche betrat um kurz vor 16 Uhr das Geschäft. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den hinter dem Verkaufstresen stehenden 66-Jährigen auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Der dachte allerdings gar nicht daran, sondern ging seinerseits unter Vorhalt eines Stuhls auf den Räuber zu. Der ergriff daraufhin die Flucht über die angrenzende Goethestraße. Der 66-Jährige nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden aber an der Einmündung zur Alten Poststraße schließlich aus den Augen.

Zwar konnten die alarmierten Polizisten den Räuber nicht mehr fassen, dafür fanden sie an der nicht weit vom Kiosk entfernt gelegenen Grundschule die vom Täter getragene Kleidung sowie das Messer auf dem Schulgelände. Von der Sicherstellung der Kleidung erhoffen sich die Ermittler nun nähere Aufschlüsse zur Identität des Unbekannten. Wer diesen vor oder nach dem Überfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell