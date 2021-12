Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler am Einkaufszentrum

Lübbecke (ots)

Am Freitag wurden die Beamten wegen einer Unfallflucht auf den Parkplatz des Einkaufszentrums an der Blase-Kreuzung in die Gehlenbecker Straße gerufen.

Zeugen hatten um kurz vor 20 Uhr einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beobachtet, als der beim Ausparken den abgestellten BMW eines Lübbeckers beschädigte. Statt sich um den Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher jedoch von der Örtlichkeit. Bei dem Auto könnte es sich den Zeugenangaben zufolge um einen dunklen Kleinwagen mit Herforder Kennzeichen, möglicherweise einen Opel Corsa, handeln. Der männliche Fahrer wurde in einem Alter von etwa 30 bis 40 Jahren beschrieben.

Hinweise bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell